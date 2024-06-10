شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة ومصطفى عسل يتقدم للوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ54 على التوالى ورقم 212 فى تاريخه.

وتقدم البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الثاني ليستقر في وصافة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة بريطانيا للاسكواش.

وتراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الثالث، والبيروفي دييجو إلياس إلى المركز الرابع.



تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

8ـ طارق مؤمن

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي