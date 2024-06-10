خط هجوم المحترفين .. التشكيل المتوقع للمنتخب أمام غينيا بيساو

الشارقة - اميمة ياسر - يستعد منتخب مصر مساء اليوم الإثنين، لخوض مباراة الجولة الرابعة في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام منتخب غينيا بيساو.

وقبل أيام انتصر منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وسيشهد التشكيل المتوقع عودة محمد حمدي، الظهير الأيسر إلى مكانه الطبيعي، بعدما غاب عن الجولة الثالثة بسبب الإيقاف، وشارك في مركز الظهير الأيسر، عمر كمال عبد الواحد في الشوط الثاني، أما في الشوط الأول لعب محمود حسن تريزيجيه في منطقة وسط الملعب من الجانب الأيسر ويسانده أحمد سيد زيزو ومروان حمدي.

بالإضافة إلى ذلك، فيلعب الثنائي مروان حمدي وحمدي فتحي في منطقة وسط الملعب، بعدما شارك حمدي فتحي في الخط الخلفي أمام بوركينا فاسو، فضلا عن تواجد الثلاثي تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، ومحمد صلاح في خط الوسط الهجومي.

وسيكون إمام عاشور، ورقة بديلة لحسام حسن في حال اللجوء إليها في الشوط الثاني بالأخص وأنه شكا من إصابة أثناء تبديله في مباراة بوركينا فاسو.

ومن المقرر أن يبدأ حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم – رامي ربيعة - محمد هاني.

في الوسط: مروان حمدي - حمدي فتحي.

خط وسط هجومي: محمود حسن "تريزيجيه" – أحمد سيد زيزو – محمد صلاح

في الهجوم: مصطفى محمد