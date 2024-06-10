يورو 2024 : أسكتلندا تسعى للتخلي عن دور ضيف الشرف

ياسر رشاد - القاهرة - يعد منتخب أسكتلندا احد المنتخبات الاوربية العريقة على مستوى التواجد في البطولات سواء بطولات كأس العالم او بطولة اوربا الا ان المنتخب الاسكتلندي لم يحقق انجازا واحدا على ارض الواقع في كل البطولات العالمية التي شارك فيها مكتفيا بدور ضيف الشرف .

المنتخب الاسكتلندي وبعد التأهل الثاني على التوالي في بطولة يورو 2024 لديه طموحات تتعدى مجرد المشاركة في العرس الاوربي لاسيما وان فرصه تبدو متكافئة مع منتخبي المجر و سويسرا احد اطراف المجموعة الى جانب منتخب المانيا الذي يملك افضلية صاحب الملعب والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المانشفت في البطولات لذلك فأن الصدام الاول لمنتخب اسكتلندا في المباراة الافتتاحية امام منتخب المانيا على ملعب اليانز ارينا بميونخ مساء 14 يونيو سيوضح مدى استعدادية منتخب اسكتلندا للدخول في المنافسة على التأهل للدور الثاني .

ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا عند اجراء قرعة المجموعات لبطولة يورو 2024 وعند اعلان مواجهة اسكتلندا مع منتخب البلد المنظم المانيا اكد ان منتخب اسكتلندا سيكون جاهزا لافساد الحفل على الالمان في الافتتاح .

مسيرة المنتخب الاسكتلندي في التصفيات كانت واعدة للغاية حيث نجح في الفوز في اول مباراتين على منتخب اسبانيا في العاصمة جلاسجو ثم الفوز على منتخب النرويج على ملعبه و وسط جماهيره في العاصمة اوسلو لينجح منتخب اسكتلندا من البداية في وضع نفسه ضمن اقوى المرشحين للتأهل وهو ما حدث مع نهاية التصفيات .

المنتخب الاسكتلندي يدخل البطولة وهو في وضعية ليست مثالية بعدما تعرض عدد من لاعبي الفريق للاصابة وهو لم يحقق اي انتصار منذ بداية العام التالي لذلك فتحقيق فوز في المجموعة والتأهل الصعب الى الدور الثاني يبدو هو الهدف الواقعي لمنتخب اسكتلندا .

قائمة الفريق

زاندر كلارك و انجوس جن و ليام كيلي لحراسة المرمى

ليام كوبر و جرانت هانلي و جاك هيندري و روس ماكروري و سكوت ماكينا و راين بورتيوس و انتوني رالستون و اندي روبرتسون و كريج تايلور و كيرين تيرني لخط الدفاع .

ستيوارت ارمسترونج و رايان كريستي و بيلي جيلمور و رايان جاك و كيني ماكلين و جون ماجين و كالوم ماكجريجور و سكوت ماكتوميني و لويس مورجان لخط الوسط .

شي ادامز و تومي كونواي و جيمس فوريست و لورانس شانكلاند لخط الهجوم .

مباريات الفريق

المانيا - اسكتلندا 14 يونيو

أسكتلندا - سويسرا 19 يونيو

أسكتلندا - المجر 23 يونيو