لاعب مغربي مفاجأة بديلا لـ كوناتيه في الاهلي

كشفت تقارير مغربية عن دخول مسئولي النادي الاهلي في مفاوضات مع أحد نجوم الدوري المغربي بديلًا للبوركينابي محمد كوناتيه، المحترف بالدوري الروسي.

ودخل مسئولو الاهلي في مفاوضات مع محسن بوريقه مهاجم المغرب الفاسي، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع المهاجم البوركينابي محمد كوناتيه، وتلميحات وكيله بصعوبة انتقال اللاعب للدوري المصري.

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وطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد الاستقرار على رحيل انتوني موديست عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم.

وبرز اسم محسن بوريقة خلال الفترة الأخيرة، فاللاعب صاحب الـ24 عامًا يجيد اللعب بالرأس كما أنه يتميز بالقوة البدنية والسرعات الكبيرة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.