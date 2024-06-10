مدرب الأهلي السابق يكشف لـ "الخليج 365" بدائل إمام عاشور أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادي الأهلي البديل المحتمل في حالة غياب إمام عاشور عن مباراة مصر وغينيا بيساو اليوم والمقرر لها ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان إمام عاشور تعرض لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة الفراعنة الأخيرة أمام بوركينا فاسو والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وقال محمد يوسف فى تصريحات خاصة "لمصراوي": "لدينا العديد من اللاعبين القادرين على التعويض في أي مركز، إصابة إمام وغيابه عن مباراة اليوم سيؤثر بالبطع ولكن لدينا مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو هم الأنسب للتواجد في هذا المركز".

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره غينيا بيساو اليوم الإثنين على ملعب 24 سبتمبر وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما يأتي غينيا بيساو في المركز الثانى برصيد 5 نقاط.