قرار عاجل من ريال مدريد بعدم المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عدم مشاركة الميرينجي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، من بينهم النادي الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإيطالي أنشيلوتي في تصريحات عبر إيل جورنال الإيطالية: "يمكن للفيفا أن ينسى الأمر، النادي واللاعبين لن يشاركوا في بطولة كأس العالم للأندية، مباراة واحدة لريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وفيفا يريدون منحنا هذا المبلغ طوال البطولة".

أضاف: "ومثلنا سوف ترفض عددا من الأندية دعوة فيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، بسبب المقابل المادي الذي يتم عرضه".

اقرأ أيضا:

بالأسماء.. 3 معلقين لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

"عدم وجود ظهير كارثة".. مدرب المنتخب السابق يتحدث عن طريقة حسام حسن أمام غينيا بيساو