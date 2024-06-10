محمد يوسف لـ "الخليج 365" : التأهل للمونديال ليس إنجازاً.. والمنتخب يمتلك فرصة ذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تحدث محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن مواجهة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال محمد يوسف في تصريحات خاصة " لمصراوي ": "منتخب مصر لديه اليد العليا في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، بفضل الاسم والامكانيات واللاعبين والأفضلية وبالتالي جميع الظروف تصب في صالح المنتخب".

وأضاف: "بالطبع مباراة غينيا مهمة وستؤكد صدارتنا في ظل تواجدنا في مجموعة سهلة، لذلك أمامنا فرصة ذهبية لتصدر المجموعة وحسم التأهل مبكرا".

وتابع مدرب الأهلي السابق: "على اللاعبين معرفة ضرورة تواجد المنتخب في المونديال خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم إلى 48 فريقاً، لا يعقل أن منتخب مصر باسمه وتاريخه في ظل زيادة عدد المنتخبات المتأهلة من القارة الإفريقية إلى 9 دول، لو لم نتأهل حاليا متى سنتأهل؟!".

واختتم: "لا بد أن نعلم أنا التأهل إلى كأس العالم ليس إنجازا تاريخيا وبالتالي لا يمكن أن تكون مصر بعيدة عن التسعة الكبار بالقارة، لذلك التأهل ليس إنجازا بل هو تأهل كالتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية".