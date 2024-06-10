"تغيير الخطة وغياب إمام عاشور".. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يحل المنتخب الوطني المصري، ضيفا ثقيلا، على مضيفه غينيا بيساو، في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب الأخير، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويسعى الفريق المنتخب الوطني لتحقيق الفوز لتعزيز صدارة المجموعة، والاقتراب خطوة من التأهل لكأس العالم 2026، بعد الفوز في المباراة الماضية على حساب بوركينا فاسو.

ووضع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، اللمسات النهائية على خطة الفراعنة المناسبة لمواجهة غينيا بيساو خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضح خلال المران الختامي أمس، تغيير الخطة من جانب المدير الفني والعودة إلى طريقة 3/3/4، مع وجود محمد حمدي في الناحية اليسرى، وعدم مشاركة إمام عاشور من بداية المباراة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

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