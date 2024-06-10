شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو الليلة.. عودة محمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، على تشكيل الفراعنة أمام غينيا بيساو فى المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد 24 سبتمبر بالجولة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يعود محمد حمدى للتشكيل الأساسى للفراعنة بعدما غاب عن مواجهة بوركينا فاسو للإيقاف، وسيكون على حساب إمام عاشور الذى عانى من الإصابة خلال المباراة الماضية.

ويضم التشكيل المتوقع للفراعنة أمام غينيا بيساو كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى – رامى ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد حمدى

خط الوسط: مروان عطية، حمدى فتحي، زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، وتريزيجيه

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.



ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.