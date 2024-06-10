شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: سعيد بالتفاف الجماهير حول المنتخب.. وبن شرقي مطالب بالتنازل للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه سعيد بعودة بدعم الجمهور للمنتخب الوطنى مرة أخرى بعد غياب طويل والاهتمام بتشجيع الأندية فقط.

وأضاف طارق السيد، فى تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، "من العيب عدم صعود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد النظام الجديد بتواجد 48 منتخبا، حيث الموقف الجيد الذى يتواجد فيه الفراعنة بمجموعة التصفيات الأفريقية بسبب البرتغالى روى فيتوريا وتمكنه من تحقيق الفوز فى أول مباراتين ولكن فى بطولة الامم الأفريقية كان هناك سوء حظ كبير، حيث تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة وكيروش كان مدرب كواليتي مختلف تماما ".

وتابع طارق السيد، "قمت بضم أحمد فتوح لفريق الزمالك مقابل 20 ألف جنيه وساهمت فى صفقة أحمد سيد زيزو أثناء تولى القيادة الفنية لفريق المنيا".

وشدد طارق السيد على أنه "لابد أن يتنازل المغربى أشرف بن شرقى عن بعض الأمور المادية للعودة مرة أخرى لنادى الزمالك".

واختتم طارق السيد حديثه، "كنت قريبا من تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2009 وكان مجلس الإدارة بالاتحاد المصرى لكرة القدم قام بتوقيع القرار ولكن عقب تقديمى تهنئة إلى لاعبى الزمالك بعد الفوز على الأهلى بخماسية بدورى الجمهورية مواليد 2005 تراجعوا عن القرار وكنت قريبا جدا ايضا من تدريب أحد أندية الدورى الممتاز الموسم الجارى".