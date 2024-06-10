شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أبو على ورحيل موديست يمهدان الطريق لعودة كهربا للتشكيل الأساسى للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادى الاهلى، اللاعب الأقرب للظهور فى تشكيل المارد الأحمر الأساسى فى مباريات الدوري المقبلة، فى ظل إصابة الفلسطينى وسام أبو على واقتراب رحيل الفرنسى أنتونى موديست.

ورفض مسئولو النادي الأهلي اقتراحاً تقدم به وكيل أعمال الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بتمديد عقد اللاعب لمدة ثلاثة أشهر، ليستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي فى مصر، لأن عقد المهاجم الفرنسي ينتهي فى 30 يونيو الجاري.

مصدر في الأهلي قال إن موديست سيرحل عن النادي مع نهاية يونيو الجاري ولن يُكمل الموسم المحلي مع الأهلي، لأن عقده ينتهي فى 30 يونيو، ولا توجد نية لتجديد عقده بسبب تواضع مستوى اللاعب وقدراته الفنية.

وأضاف المصدر، "تعاقدنا مع موديست الصيف الماضي بعقد مدته موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر حال مشاركة اللاعب فى 70% من مباريات الأهلي فى الموسم الحالي بشكل أساسي، بجانب تسجيل 20 هدفاً".

وشدد المصدر على أن هناك اتفاقا تاما فى النادي على رحيل المهاجم الفرنسي بنهاية الشهر الجاري، لذا فقد رفض الأهلي اقتراحاً بتمديد عقد اللاعب عدة أشهر ليستمر حتى نهاية الموسم المحلي الذي قد ينتهي فى سبتمبر المقبل.

فيما تعرض وسام أبو علي للإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة لبنان بالدقيقة 90+3 التي أقيمت بقطر وانتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي، والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين، كشف إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة فى مشط القدم.

ويحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي اليوم الاثنين، موعد انتظام اللاعبين الدوليين فى تدريبات الأهلي الجماعية، ضمن التحضير لخوض مباراة فاركو الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.



ويحرص كولر مشاهدة مباراة منتخب مصر أمم غينيا بيساو مساء اليوم، من أجل متابعة لاعبي الأهلي الدوليين المنتظر أن يشاركوا فى مباراة اليوم والاطمئنان على حالتهم، قبل العودة إلى الفريق الأحمر والانتظام في التدريبات الجماعية.



وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو مشاركة عدد من لاعبي الأهلي بشكل أساسي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، بينما شارك كل من أكرم توفيق وعمر كمال كبدلاء خلال اللقاء.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل بـ استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.