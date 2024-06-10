شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة مصر وغينيا بيساو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس "ON TIME SPORTS" إذاعة مباراة منتخب مصر مع غينيا بيساو فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكتب حساب قناة أون تايم عبر حسابها على "فيس بوك": "انتظروا مباراة غينيا بيساو ومصر في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الليلة فى تمام 7:00 مساءً على قناة ON TIME SPORTS كونوا على الموعد".



مصر وغينيا بيساو

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.