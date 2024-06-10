شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إقامة معسكر للأهلى بالإسكندرية استعداداً لفاركو والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، دخول فريقه معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعداداً لمواجهة فاركو، ثم الاتحاد السكندري بالدوري، نظراً لضيق الوقت بين المباراتين ولمحاربة حالة الاجهاد التى تنتاب اللاعبين خاصة الدوليين من توالى المباريات.

وتنتظر المارد الأحمر مباريات مهمة فى شهر يونيو هى :

فاركو & الأهلى..الجمعة 14 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 11 للدوري

الاتحاد السكندري & الأهلى..الثلاثاء 18 يونيو 7 مساء الأسبوع 26 للدوري

الأهلى & الداخلية..الجمعة 21 يونيو 7 مساء مؤجلة من الجولة 12 للدوري

الزمالك & الأهلى.. الثلاثاء 25 يونيو 7 مساء الأسبوع 27 للدوري

الأهلى & فاركو..الجمعة 28 يونيو 7 مساء الأسبوع 28 للدوري

يحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي اليوم الاثنين، موعد انتظام اللاعبين الدوليين فى تدريبات الأهلي الجماعية، ضمن التحضير لخوض مباراة فاركو الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.



ويحرص كولر مشاهدة مباراة منتخب مصر أمم غينيا بيساو مساء اليوم، من أجل متابعة لاعبي الأهلي الدوليين المنتظر أن يشاركوا فى مباراة اليوم والاطمئنان على حالتهم، قبل العودة إلى الفريق الأحمر والانتظام في التدريبات الجماعية.



وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو مشاركة عدد من لاعبي الأهلي بشكل أساسي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، بينما شارك كل من أكرم توفيق وعمر كمال كبدلاء خلال اللقاء.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.