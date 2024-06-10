شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم غينيا بيساو فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، على منتخب غينيا بيساو في القيمة التسويقية، قبل مواجهتهما التي ستقام فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



منتخب مصر يتفوق على غينيا بيساو

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وغينيا بيساو

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 102.70 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة منتخب غينيا بيساو 18.73 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح أعلى لاعب في المنتخبين 55 مليون يورو، بينما ماما بالدي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، هو أعلى لاعبي منتخب غينيا بيساو من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 4 ملايين يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب المصري 28.2 عاماً، فيما جاء متوسط أعمار لاعبي منتخب غينيا بيساو 26.8 عاماً، ويعد الحارس المهدي سليمان هو أكبر لاعب سناً بقائمة المنتخب المصري، فيما يعد الحارس جوناس مينديز بعمر 34 عاماً.

ولم يسبق أن واجه الفراعنة منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، بل كانت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021-2022.

وسجل وقتها محمد صلاح هدف الفوز الوحيد للفراعنة في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني للمباراة، وستكون مواجهة اليوم بين مصر وغينيا بيساو هي الأولى بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.