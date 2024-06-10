شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الاسكواش تعلن القائمة النهائية لبطولة العظماء الثمانية الأخيرة بالموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA القائمة النهائية للاعبين المشاركين في بطولة العظماء الثمانية، آخر بطولات الموسم الجاري للاسكواش 2023-2024.

ووافقت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" على إقامة بطولة العظماء الثمانية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، وتنطلق بطولة العظماء الثمانية خلال الفترة بين 18 إلى 23 يونيو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويشارك في البطولة 16 لاعباً بواقع 8 سيدات و8 رجال، هما الأعلى في التصنيف العالمي.

وجاءت قائمة اللاعبين الرجال كالتالي: علي فرج ـ مصطفى عسل ـ بول كول ـ دييجو إلياس ـ كريم عبد الجواد ـ دييجو إلياس ـ طارق مؤمن ـ محمد الشوربجي.

بينما جاءت قائمة السيدات كالتالي: نور الشربيني ـ نوران جوهر ـ هانيا الحمامي ـ نور الطيب ـ أوليفيا ويفر ـ جورجينا كيندي ـ نيلي جليس ـ تيني جليس.

وتحمل نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لقب البطولة عن النسخة الماضية، بينما يحمل مصطفى عسل المصنف الثاني للرجال لقب البطولة عن الموسم الماضي.