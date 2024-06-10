شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة وحيدة جمعت منتخب مصر مع غينيا بيساو قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، فى السابعة مساء اليوم الإثنين، مع منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواجهة وحيدة جمعت الفراعنة مع غينيا بيساو

ولم يسبق أن واجه الفراعنة منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، بل كانت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021-2022، وسجل وقتها محمد صلاح هدف الفوز الوحيد للفراعنة فى الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني للمباراة، وستكون مواجهة اليوم بين مصر وغينيا بيساو هي الأولى بينهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

من جهته استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على العودة لطريقة 4 – 3 – 3 بدلا من طريقة 3 – 5 – 2 ، حيث يعود محمد حمدى الظهير الأيسر من الإيقاف على أن يشارك أساسيا على حساب إمام، كما يعود حمدى فتحى للمشاركة في وسط الملعب بدلا من مركز الليبرو المتقدم كما كان الحال في المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدى، خط الوسط: مروان عطية، زيزو، حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

وفي المقابل، يعتمد منتخب غينيا بيساو في حراسة المرمي على اللاعب دوجوكو صاحب الخبرات وفي خط الدفاع يأتي الرباعي مارسيلو دجالو وأوبا سانجانتي وجيفرسون إينكادا ومانكوني سوريانو.

كما يعول منتخب غينيا بيساو على قدرات الرباعي في خط الوسط جانيو بيكل و داليشيو ونانو وألفا سيميدو ، وفي خط الهجوم يحل الثنائي بالدي وفرانكيلنو ديجيو.