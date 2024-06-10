شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لحسم صفقة كانوتيه بفرمان مارسيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادى الاهلى خطوط اتصال مع محمد كانوتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو ووكيل أعماله لحسم الصفقة بشكل نهائى، خوفاً من دخول أطراف أخرى بهدف المزايدة على الصفقة.

وحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إدارة النادي على ضم محمد كانوتيه الذي انتهى عقده مؤخراً مع نادي جروزني الروسي، بعدما نال إعجابه بشكل كبير.

وشاهد كولر العديد من المهاجمين الأجانب خلال الفترة الأخيرة لضم أحدهم للمارد الأحمر، وأصبح كانوتيه المهاجم الأول المطلوب لدى المدير الفني للأهلي.

وقال مصدر فى الأهلي، إن كولر أخطر إدارة النادي بشكل رسمي وحاسم بأنه لا يرغب سوى فى ضم كانوتيه، موضحاً أن اللاعب البوركينابي يمتلك كل مقومات المهاجم التي يبحث عنها، وسينجح فى تكوين دويتو هجومي رائع مع وسام أبو علي.

وأضاف المصدر، "كولر يترقب حالياً إنهاء مفاوضات الأهلي مع كانوتيه فى أسرع وقت حتى لا تتدخل أندية أخرى وتخطف الصفقة".

وأكد المصدر أن كولر لم ينزعج من عدم مشاركة كانوتيه أساسياً فى مباراة مصر وبوركينا فاسو مساء الخميس الماضي بالقاهرة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 ، وشدد المصدر على أن كولر مُقتنع بقدرات اللاعب الهجومية، حتى وإن شارك لمدة دقائق قليلة في مباراة مصر وبوركينا فاسو الأخير التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء كثّفت مفاوضاتها مع كانوتيه ووكيل أعماله من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي، مُشيراً إلى أن هناك تقاربا واضحا بين اللاعب والأهلي، لذا يضع الأخير الرتوش النهائية لضم اللاعب البوركينابي قبل أن تخطفه العروض الأخرى التي وصلته من أندية قطرية وسعودية وروسية.