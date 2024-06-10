شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث ظهور لـ"أفشة" مع نجله بعد انتهاء أزمته بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدى أفشة، صانع العاب الاهلى، صورة تجمعه مع نجله عبر إنستجرام وذلك عقب انتهاء أزمته داخل القلعة الحمراء.

وينوى سامى قمصان، المدرب العام للنادى الأهلى، ترتيب جلسة لتصفية الأجواء بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ولاعبه محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى، بعد الأزمة التي اندلعت بين الطرفين مؤخراً.

ووقع الأهلى عقوبة مالية على أفشة تُقدر بمليون جنيه تُخصم من مستحقاته بسبب تصريحاته التليفزيونية، كما تم منعه من خوض المران بفرمان من كولر، قبل أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية بعد اعتذاره للجهاز الفني.

ويرغب قمصان فى عقد جلسة بين كولر وأفشة لتصفية الأجواء، فى ظل احتياج المارد الأحمر لجهود اللاعب لضغط المباريات المنتظر خلال الفترة المقبلة.

يحدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي اليوم الاثنين، موعد انتظام اللاعبين الدوليين فى تدريبات الأهلي الجماعية، ضمن التحضير لخوض مباراة فاركو الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.



ويحرص كولر مشاهدة مباراة منتخب مصر أمم غينيا بيساو مساء اليوم، من أجل متابعة لاعبي الأهلي الدوليين المنتظر أن يشاركوا فى مباراة اليوم والاطمئنان على حالتهم، قبل العودة إلى الفريق الأحمر والانتظام في التدريبات الجماعية.



وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام بوركينا فاسو مشاركة عدد من لاعبي الأهلي بشكل أساسي، مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور، بينما شارك كل من أكرم توفيق وعمر كمال كبدلاء خلال اللقاء.



وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.



ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.