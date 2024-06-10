جوميز يصدم أوباما بشأن التجديد

رفض البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسم مصير يوسف أوباما لاعب الفريق والمقرر انتهاء عقده بنهاية الموسم.

وطالب جوميز تأجيل حسم مصير أوباما مع الفريق، من أجل منح اللاعب المزيد من الوقت والفرصة من أجل المشاركة، خاصة بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة.

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وأكد مدرب الزمالك لمسؤولى النادي على رغبته في تقييم موقف أوباما بالكامل خلال المباريات المقبلة، خاصة أنه لم يطالب برحيله أو استمراره مع الفريق حتى الآن.

يذكر أن عقد يوسف أوباما ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا، خاصة أنه يمتلك عدة عروض وطالب النادي بحسم مصيره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الحادية عشر، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد المقاولون العرب.