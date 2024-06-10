كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم

يلتقي اليوم منتخب مصر الأول نظيره غينيا بيساو في السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وحقق المنتخب المصري الفوز بهدفين لهدف في الجولة الماضية على حساب بوركينا فاسو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الوصول إلى النقطة الثانية عشر واقتراب حلم التأهل لنهائيات كأس العالم.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز في أول ثلاث مباريات، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة برصيد خمس نقاط.

ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة مصر ضد غينيا بيساو في تمام السابعة مساءً، كما تنقل قنوات إس إس سي السعودية المباراة أيضًا عبر البث المشفر.

ويعود محمد حمدي الظهير الأيسر للمشاركة في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو، وذلك بعد رفع الإيقاف عنه، وغيابه عن مباراة يوركينا فاسو الماضية.