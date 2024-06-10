كولر يصدم إدارة الاهلي بقرار مفاجئ بشأن الصفقات الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار مفاجئ من قبل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بشان الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر طلب ضم خمس صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي، منهم اثنين مدافعين، ولاعب ظهير أيسر، ولاعب مهاجم ولاعب جناح”.

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وأضاف: “النادي الاهلي ضم زين الدين بلعيد رسميًا، وهناك اتجاه آخر في النادي الاهلي لضم لاعبين آخرين في قلب دفاع”.

واختتم: “سيكون هناك دعم كبير من قبل مسئولي النادي الاهلي بشأن الصفقات الجديدة في الموسم المقبل”.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الأخير، بالفوز على فريق الترجي التونسي بهدف دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنهائي البطولة.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره فاركو يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 15 مباراة.