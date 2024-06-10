القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو اليوم

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة نظيره غينيا بيساو اليوم الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز في الجولة الماضية على حساب بوركينا فاسو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

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وتنقل قنوات “إس إس سي” مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، فهي الناقل الحصري لمباريات البطولة، فيما حصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق نقل مباراة مصر ضد غينيا بيساو، والتي يأتي ترددها كالتالي..

تردد قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

من جانبه استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على تغيير طريقة اللعب قبل مواجهة غينيا بيساو اليوم، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

وقرر حسام حسن العودة إلى طريقة اللعب المعتادة له 4-3-3 بعد أن لعب المباراة الماضية بطريقة لعب 3-5-2، حيث سيعود حمدي فتحي من مركز الليبرو إلى مركز لاعب ارتكاز ثالث في مباراة اليوم ضد غينيا بيساو.

ومن المقرر أن يدفع حسام حسن بمحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد تسع نقاط حصدها من الفوز ثلاث مباريات، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في الوصافة برصيد خمس نقاط.