ريال مدريد يصدر بيانًا رسميًا بشأن كأس العالم للأندية 2025

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا، بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبل 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 32 ناديًا من مختلف بلدان العالم لأول مرة في تاريخ البطولة.

وجاء بيان ريال مدريد على النحو التالي: “يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024/2025 المقبل”.

وأضاف: “لذلك، سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد”.

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الجدير بالذكر أن أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قال في تصريحات صحفية لـ«II Giornale» : “ريال مدريد واللاعبون يرفضون المشاركة في تلك البطولة، وكذلك الأندية الأخرى سترفض دعوى الفيفا”.

وأضاف: “مباراة واحدة لريال مدريد بـ20 مليون يورو، والفيفا يريد منا خوض كل تلك المباريات في البطولة بهذا المبلغ، وهو أمر سلبي وغير منطقي بالمرة”.

واختتم: “سترفض الأندية الأخرى دعوة الفيفا للمشاركة في تلك البطولة مثلما سيفعل ريال مدريد”.