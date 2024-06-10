مدرب الأهلي السابق يوضح لمصراوي التشكيل الأفضل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

طالب محمد يوسف المدير الفنى السابق للنادي الأهلي إجراء بعض التعديلات على تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال محمد يوسف في تصريحات خاصة "لمصراوي": "

كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ولا بد من إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفراعنة أمام غينيا بيساو والذي سيكون كالتالي".

وأضاف:"مصطفي شوبير فى حراسة المرمى، محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر وبجانبه رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، واللعب بمحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن".

وتابع :"في خط الوسط: الثلاثي مروان عطية، حمدي فتحي وزيزو، في خط الهجوم بالطبع الثلاثي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفي محمد".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والمقرر لها على ملعب 24 سبتمبر.