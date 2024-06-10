بعد انتشار المطبات والحفر.. "إسكان الشيوخ" توصي بخطة عاجلة لتطوير شوارع الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خروشيد

شهدت مباراة رينيسانس وتنجانيقا إي سي في نصف نهائي كأس الكونغو واقعة مأساوية بعد وفاة حكم الساحة عقب تعرضه لهجوم وحشي من جانب الجماهير.

ونشر الصحفي الاسباني "مانو هيريديا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": فيديو للحكم بعد التعدي عليه من قبل الجماهير معلقاُ:" صور حزينة من الكونغو بعد هزيمة فريق رينيسانس في نصف النهائي، وتعرض الحكم لهجوم وحشي ،وبينما كان الأطباء يعالجونه وهو فاقد للوعي، احتفل لاعبو تنجانيقا بجانبه ..ويقولون أنه مات!!".

وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب تاتا رافاييل انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح ، والتي انتهت بفوز فريق تنجانيقا بنتيجة 3-0.