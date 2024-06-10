تقارير سعودية تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أوضحت تقارير صحفية سعودية حقيقة مفاوضات الأهلى مع أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد أحمد حجازي مع اتحاد جدة في 30 يونيو عام 2026.

وبحسب صحيفة "الميدان" فإن مجلس إدارة القلعة الحمراء دخل في مفاوضات للحصول على خدمات حجازي في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي يرغب في الحصول على توقيع لاعبه السابق أحمد حجازي من أجل تدعيم مركز خط الدفاع.

وانضم أحمد حجازي صاحب الـ 26 عاماً إلى صفوف اتحاد جدة موسم 2020-2021 قادماً من نادي وست بروميتش، وشارك مع العميد خلال الموسم الحالي في 21 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

والجدير بالذكر أن حجازي لعب في صفوف الأهلي موسمين 2015 حتى 2017 ثم خاض تجربة احترافية بعدها إلى نادي وست بروميتش الإنجليزي.