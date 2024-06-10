"محدش يتخض".. شوبير يكشف مفاجأة كولر للأهلي في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، طلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، من مجلس الأحمر، للتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "هقولكم خبر ومحدش يتخض منه، كولر فاجئ الأهلي وطلب التعاقد مع 5 لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، البعض هيقولي ده كتير أوي يا كابتن هقوله دي طلبات الراجل".

أضاف: "كولر طلب حوالي 2 أو 3 لاعبين في الدفاع، وعاوز كمان تدعيم في مركز الجناح ورأس حربة".

وأتم تصريحاته: "كولر طلب التدعيم في معظم المراكز، ممكن البعض يقول هو الأهلي اللي هيكسب بيه بطولات هيجيب بيه صفقات، هقوله هما الأجانب كدا، وبعدين المدرب عاوز يستعد كويس لكأس العالم للأندية 2025".

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