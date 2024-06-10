شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ منتخب غينيا بيساو قبل مواجهة مصر فى تصفيات أفريقيا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن مباراة قوية فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، عندما يلتقى منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ماذا تعرف عن منتخب غينيا بيساو منافس الفراعنة؟

1_يشارك منتخب غينيا بيساو للمرة الثامنة في تصفيات كأس العالم

2_ غينيا بيساو لم يتأهل لكأس العالم طوال تاريخه

3_ البرتغالى لويس بوا مورتى هو المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو

4_ أول مباراة خاضها منتخب غينيا بيساو في تاريخه كانت عام 1952، وكان وقتها يحمل اسم "غينيا البرتغالية".

5_ الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ منتخب غينيا بيساو هو جوناس مينديز القائد الحالي (58 مباراة)

6_ الهداف التاريخي لغينيا بيساو هو ناندو كو برصيد 9 أهداف.

7_يضم منتخب غينيا بيساو لاعبا من الدوري المصري هو جيفرسون إنكادا مدافع فريق فاركو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.