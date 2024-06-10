شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر حسام حسن فى تخطى غينيا بيساو بتصفيات المونديال الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محبو وعشاق كرة القدم المواجهة المنتظرة لـ منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، عندما يلتقى مع منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ج..حذر حسام حسن اللاعبين من عاملى الأرض والجمهور فى مباراة غينيا بيساو، وعدم الاستهانة بأى خصم فى مشوار التصفيات.

ج.. استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على العودة لطريقة 4 – 3 – 3 بدلا من طريقة 3 – 5 – 2 ، حيث يعود محمد حمدى الظهير الأيسر من الإيقاف على أن يشارك أساسيا على حساب إمام عاشور، كما يعود حمدى فتحى للمشاركة فى وسط الملعب بدلا من مركز الليبرو المتقدم، كما كان الحال فى المباراة الماضية أمام بوركينا فاسو.

ج..من المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدى، خط الوسط: مروان عطية، زيزو، حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد.

ج..يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

ج.. يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض، بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.