شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخواجة نجم الزمالك السابق يخضع لجراحة عاجلة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق لجراحة عاجلة ودقيقة في القلب، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الخواجة دخل المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، إثر تعرضه لوعكة صحية، حيث قرر الأطباء المسئولون عن الحالة خضوعه لجراحة دقيقة في القلب.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره سيراميكا يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.