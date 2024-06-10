شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يضع روشتة فوز منتخب مصر على غينيا بيساو..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضرورة الربط بين الشق الدفاعى مع الشق الهجومى من أجل تحقيق فوز منتخب مصر على غينيا بيساو فى المواجهة المحدد لها السابعة مساء اليوم، فى الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأضاف يكن، فى مداخلة هاتفية على تليفزيون الخليج 365، أن انسجام اللاعبين ضرورة أيضا يمثل 70% من قوة الفراعنة، مشيرا إلى أهمية دور محمد صلاح فى المنتخب، مطالبا حسام حسن المدير الفنى للفراعنة بضرورة خلق الدعم لصلاح فى الهجوم عن طريق زملائه.

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والتقى المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز فى اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة.



في المقابل يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 5 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا.

ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

خاض منتخب مصر 10 مباريات ضد منتخب غينيا بيساو، وحقق الفراعنة الفوز في 5 مُواجهات وحسم التعادل في 3 مباريات وفازت غينيا بيساو في مباراتين.