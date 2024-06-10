7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يغلق باب الرحيل أمام مروان عطية، وكولر يطلب التعاقد مع 5 لاعبين، 5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل .

5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل

لا تزال صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد دخول اللاعب حسابات القلعة البيضاء لإعادته مرة أخرى للفريق، خاصة أن الريان القطرى أعلن أن هذا الموسم هو الأخير للاعب مع الفريق، ولكن يتبقى العائق المادى أبرز معوقات إتمام الصفقة فى الميركاتو الصيفي المقبل.

الأهلي يغلق باب الرحيل أمام مروان عطية وكولر يطلب التعاقد مع 5 لاعبين

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع 5 لاعبين على الأقل فى 5 مراكز خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر طلب التعاقد مع 5 لاعبين فى الأهلي، 2 أو 3 مدافعين، بينهم بديل لـ علي معلول، وجناح ورأس حربة". تنتظر منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مباراة قوية فى السابعة مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقى منتخب غينيا بيساو باستاد 24 سبتمبر فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يونيو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ41 على التوالي والـ251 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

طلبت إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني سرعة تجهيز تقرير مفصل عن الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حتى يتثنى لها البدء فى التفاوض مع المطلوب التعاقد معهم.

قرر مسؤولو مودرن فيوتشر إعادة فتح ملف فسخ التعاقد مع التونسي مروان الصحراوي، تحسباً لقرار جديد من الفيفا فى تلك الأزمة، والتي كانت متعلقة بمستحقات اللاعب لدى الإدارة السابقة بالنادي. وكانت غرفة تسوية المنازعات فى الاتحاد الدولي لكرة القدم قررت نهاية العام الماضي تغريم نادي مودرن فيوتشر 941 ألف دولار تعويضاً لصالح مروان صحراوي بسبب عدم صرف مستحقاته المتأخرة لدى النادي خلال فترة لعبه بالفريق.

توجت هايدي مرسي وأميرة قنديل، ثنائي منتخب الخماسي الحديث، بفضية منافسات تتابع السيدات في بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًا فى الصين خلال الفترة من 7 وحتى 17 يونيو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.