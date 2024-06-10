شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو منتخب مصر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.. تريزيجيه يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، قائمة هدافى الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل مواجهة الفراعنة مع منتخب غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة.

هدافو منتخب مصر في التصفيات

1_ تريزيجيه بـ5 أهداف، بواقع هدف فى مرمى جيبوتي، وهدفين في مرمى سيراليون ومثلهما في مرمى بوركينا فاسو.

2_ محمد صلاح 4 أهداف جميعها فى مرمى جيبوتي.

3_ مصطفى محمد هدف وحيد فى مرمى جيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.