شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبية منافسات الفرق فى بطولة أفريقيا لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري لسلاح الشيش رجال الميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية للسلاح للكبار المقامة حاليًا فى المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري.

وتوج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية بعد اكتساح المنتخب المغربى بنتيجة 45-8، في الدور النهائي من البطولة.

ومثل المنتخب المصري لسلاح الشيش كل من: “محمد حمزة، علاء أبو القاسم، محمد عصام، عبد الرحمن طلبة"، بينما يضم الجهاز الفني كلًا ماهر حمزة وتامر طاحون.

جدير بالذكر قد حقق المنتخب المصري 20 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و 4 فضيات و 9 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد ميداليات المنتخب إلى 21 ميدالية.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كل من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.