سينر يأخذ إيطاليا إلى المجد.. يتصدر التصنيف العالمي للتنس

الرياص - اسماء السيد - باريس : دخل يانيك سينر التاريخ بعدما بات أول إيطالي يتربع على عرش تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب الذي شهد تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المركز الأول إلى الثالث، وذلك بعدما تقدّم عليه أيضاً الإسباني كارلوس ألكاراس الفائز الأحد بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية.

ودفع ديوكوفيتش ثمن انسحابه قبل مباراته في الدور ربع النهائي لثانية البطولات الأربع الكبرى بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

وكان مقرراً أن يلتقي ابن الـ37 عاماً والذي تعرّض للإصابة خلال مباراته في ثمن النهائي ضد الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والتي أكملها باستخدام جرعة عالية من مضادات الالتهاب، مع النروجي كاسبر رود لكنه اضطر إلى الانسحاب.

استفاد من انسحاب ديوكوفيتش



واستفاد سينر من انسحاب ديوكوفيتش وتربّع على صدارة التصنيف لأنه كان يتعيّن على الصربي بلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء.

وبات ابن 22 عاماً أول إيطالي يتصدر رغم انتهاء مشواره في رولان غاروس عند نصف النهائي على يد ألكاراس الذي توّج الأحد باللقب على حساب الألماني ألكسندر زفيريف وصعد إلى المركز الثاني في التصنيف الذي تربّع عليه ديوكوفيتش 428 أسبوعاً قياسياً.

ويتقدّم سينر في التصنيف بفارق 945 نقطة على ألكاراس الذي أحرز عن 21 عاماً فقط لقبه الكبير الثالث (توّج بلقبي فلاشينغ ميدوز عام 2022 وويمبلدون عام 2023)، و1165 نقطة على ديوكوفيتش.

زفيريف في المركز الرابع

وبوصوله إلى النهائي، بقيَ زفيريف في المركز الرابع أمام الروسيين دانييل مدفيديف وأندري روبليف، فيما كان اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أكبر الخاسرين إلى جانب ديوكوفيتش بتراجعه مركزين ليصبح الحادي عشر لصالح الأسترالي أليكس دي مينور الذي صعد مركزين وبات التاسع.

شفيونتيك ملكة السيدات

ولدى السيدات حيث حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على نقاطها في الصدارة بعد نجاحها في الدفاع عن لقبها في بطولة رولان غاروس، باتت الأميركية كوكو غوف ثانية في أفضل ترتيب لها في مسيرتها الشابة وذلك نتيجة وصول ابنة الـ20 عاماً إلى نصف نهائي البطولة الفرنسية.

واستفادت غوف من انتهاء مشوار البيلاروسية أرينا سابالينكا عند ربع النهائي على يد الروسية اليافعة ميرا أندرييفا (17 عاماً)، كي تزيحها عن وصافة التصنيف الذي شهد صعود الإيطالية جازمين باوليني من المركز الخامس عشر إلى السابع بعد وصولها إلى نهائي ثانية بطولات الـ"غراند سلام".

تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 9525 نقطة (+1)

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8580 (+1)

3. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8360 ( 2)

4. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6885

5. دانييل مدفيديف (روسيا) 6485

6. أندري روبليف (روسيا) 4710

7. كاسبر رود (النروج) 4025

8. هوبرت هوركاتش (بولندا) 3995

9. أليكس دي مينور (أستراليا) 3845 (+2)

10. غريغور ديميتروف (بلغاريا) 3775

تصنيف العشر الأوليات لدى السيدات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 11695 نقطة

2. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7988 (+1)

3. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 7788 ( 1)

4. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5973

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4625

6. ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 4503

7. جازمين باوليني (إيطاليا) 4068 (+8)

8. جنغ تشينوين (الصين) 4005

9. ماريا ساكّاري (اليونان) 3980 ( 2)