الهلال السعودي يستقر على تجديد عقد علي البليهي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر نادي الهلال السعودي على تجديد عقد المدافع الدولي علي البليهي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الهلال سيفعل بند تمديد عقد علي البليهي لمدة موسم إضافي.

وكان قطاع كبير من جماهير الهلال قد طالب إدارة النادي برحيل البليهي على خلفية الأزمات التي يفتعلها اللاعب مع المنافسين والتي كانت أخرها تعرضه للطرد المباشر في نهائي كأس خادم الحرمين بعد الاعتداء على أحد لاعبي النصر.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد علي البليهي مع نادي الهلال في 30 يونيو الجاري، لكن إدارة الفريق الأزرق، قررت تفعيل خيار التمديد لمدة موسم إضافي، عقب الاتفاق بين الطرفين.

وذكرت الرياضية أن علي البليهي، مدافع نادي الهلال، سوف يحصل على نفس راتب ومميزات عقده الحالي خلال الموسم المقبل حسب الاتفاق الموقع سابقا بين الطرفين.

وخاض علي البليهي، صاحب الـ 34 عاما، 50 مباراة مع نادي الهلال السعودي، في الموسم المنقضي وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا، بعدما كان من الركائز الأساسية بتشكيلة البرتغالي جورجي جيسوس.