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حسن مصطفى: غينيا بوابة المنتخب إلى كأس العالم.. طاهر أبو زيد الأنسب لقيادة اتحاد الكرة

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف حسن مصطفى لاعب خط وسط فريقى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق أنه ينتمى لتشجيع القلعة الحمراء ولكن يحترم جمهور الأبيض بشده وذلك بسبب الدعم الذى تلقاه أثناء تواجده.

وأوضح حسن مصطفى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " البرتغالى مانويل جوزية أفضل مدرب فى تاريخ النادى الأهلى بسبب الإنجازات والبطولات التى حققها ولا يمكن حاليا مقارنته بالسويسري مارسيل كولر  إلا بعد مرور 5 او 6 سنوات من الان بشرط الإستمرارية فى تحقيق البطولات أيضا ".

وأشار حسن مصطفى " منتخب مصر قادر على حسم التأهل إلى نهائيات البطولة كأس العالم القادمة تحت قيادة حسام حسن الذى قمت بالتدريب تحت قيادته والعمل معه أيضا بالجهاز الفنى وفى حال الفوز على غينيا بيساو سوف نكون حسمنا الأمر بنسبة كبيرة ".

وأختتم حسن مصطفى حديثة " الأنسب لرئاسة الإتحاد المصرى لكرة القدم طاهر أبوزيد بسبب قوة شخصيته حسم بعض الأمور بشكل قاطع فى تطبيق اللوائح والقوانين دون النظر إلى أي إنتماء ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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