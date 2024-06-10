طارق السيد: موقف المنتخب في تصفيات كأس العالم بفضل فيتوريا وكيروش كواليتي مختلف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق انه سعيد بعودة بدعم الجمهور للمنتخب الوطنى مرة اخرى بعد غياب طويل والاهتمام بتشجيع الاندية فقط .

وأوضح طارق السيد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا " من العيب عدم صعود منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم بعد النظام الجديد بتواجد 48 منتخب حيث الموقف الجيد الذى يتواجد فيه الفراعنة بمجموعة التصفيات الأفريقية بسبب البرتغالى روى فيتوريا وتمكنه من تحقيق الفوز فى أول مباريتان ولكن فى بطولة الامم الأفريقية كان هناك سوء حظ كبير حيث تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابة وكيروش كان مدرب كواليتي مختلف تماما ".

وأشار طارق السيد " قمت بضم أحمد فتوح لفريق الزمالك مقابل 20 الف جنية واحمد سيد زيزو اثناء تولى القيادة الفنية لفريق المنيا حيث أعشق التدريب والمعلب ".

وتابع طارق السيد " لابد أن يتنازل المغربى أشرف بن شرقى عن بعض الأمور المادية للعودة مرة أخرى لنادى الزمالك ".

وأختتم طارق السيد حديثة " كنت قريب من تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر مواليد 2009 وكان مجلس الإدارة بالاتحاد المصرى لكرة القدم قام بتوقيع القرار ولكن عقب تقديمى تهنئة إلى لاعبو الزمالك بعد الفوز على الاهلى بخماسية بدورى الجمهورية مواليد ٢٠٠٥ تراجعوا عن القرار وكنت قريبا جدا ايضا من تدريب أحد اندية الدورى الممتاز الموسم الجارى ".

