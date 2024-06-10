حسام حسن يعلن تشكيل مناخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.
وجاء كالتالي :
محمد الشناوي
محمد هاني
محمد عبد المنعم
رامي ربيعة
محمد حمدي
حمدي فتحي
مروان عطية
أحمد سيد زيزو
محمود تريزيجيه
محمد صلاح
مصطفي محمد
البدلاء :
محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم
عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا
ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي
أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.