حسام حسن يعلن تشكيل مناخب مصر الرسمي لمواجهة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب غينيا بيساو المقرر لها السابعة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وجاء كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

محمد حمدي

حمدي فتحي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفي محمد

البدلاء :

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي

أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف.