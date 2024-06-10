الأهلي يستقبل وفد نادي النصر القاهري

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم وفدًا من نادي النصر الرياضي لتقديم التهنئة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخ النادي.

ضم وفد نادي النصر المستشار أشرف لطفي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم المرعشلي ومصطفى رسمي ومحمد مدبولي، أعضاء المجلس، وهاني أمين المدير التنفيذي للنادي.

وقدم وفد نادي النصر التهنئة للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١٢ في تاريخ النادي، متمنين دوام الانتصارات للنادي والوقوف على منصات التتويج في كافة المحافل خلال الفترة المقبلة.

حرص الخطيب على الترحيب بوفد نادي النصر، وقام بإهداء درع وعلم النادي للمستشار أشرف لطفي، الذي أهدى بدوره رئيس الأهلي باقة من الورود ودرع نادي النصر، وتم التقاط الصور التذكارية.