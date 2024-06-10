شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وغينيا بيساو على أون تايم سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة أون تايم سبورت عن ضيوف الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تجمع المنتخبين فى السابعة مساء اليوم.

وكتب الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورت، "انتظروا الاستوديو التحليلي لمباراة غينيا بيساو - مصر مع أحمد شوبير..

وضيوف الاستوديو (أحمد حسن) و(أحمد حسام ميدو) و(محمد فضل)، تعليق (مؤمن حسن) على القناة الصوتية الأولى، تعليق (محمد عفيفى) على القناة الصوتية الثانية، المراسل (عمرو مختار)، والفقرة التحكيمية مع محمود بدراوي وأحمد الشناوي.

ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.



الفقرة التحكيمية