شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطلب تقريرا عن مشاركة أحمد القندوسى مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، تقريراً عن مشاركة أحمد القندوسى مع منتخب الجزائر خلال التوقف الدولى الحالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينتظر سيراميكا عودة لاعبه أحمد القندوسى من الجزائر غدا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، من أجل وضع برنامج لتجهيزه للاستعانة به أمام الزمالك في مواجهة الدورى.

ويكثف أيمن الرمادى تدريباته من أجل تجهيز اللاعبين بشكل كامل لمباراة الزمالك بعدما عكف على دراسة كل نقاط القوة والضعف من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاثة والتقدم فى جدول الدورى.

ويبدأ فريق سيراميكا مبارياته بعد انتهاء التوقف الدولى أمام الزمالك 14 يونيو، ثم مواجهة مودرن فيوتشر 19 يونيو، ثم مواجهة المصرى البورسعيدى 23 يونيو، ويختتم مبارياته في شهر يونيو مع الزمالك يوم 29.

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.