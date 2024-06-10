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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى وغينيا بيساو وصيفاً قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل مواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو
ترتيب مجموعة مصر
بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
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