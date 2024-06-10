شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى وغينيا بيساو وصيفاً قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل مواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.



ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة .

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.