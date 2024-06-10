شكرا لقرائتكم خبر عن قراء الخليج 365 يتوقعون افتتاح تريزيجيه التهديف للفراعنة بمرمى غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع قراء الخليج 365 أن يفتتح محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، التهديف فى مرمى منتخب غينيا بيساو، فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد 24 سبتمبر بالجولة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وجاء محمد صلاح فى المركز الثانى بتوقعات القراء فى التهديف بمرمى غينيا بيساو، ومصطفى محمد فى المركز الثالث.

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ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.