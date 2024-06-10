شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحمل آمال العرب فى تحقيق العلامة الكاملة بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل منتخب مصر آمال العرب فى إنهاء المعسكر الحالي ومباراتي تصفيات كأس العالم في يونيو بالعلامة الكاملة والوصول للفوز الرابع على التوالي، متفوقاً على المنتخبات العربية التي توقفت عند 3 انتصارات حتى الآن، وهى تونس بعد التعادل سلبياً أمس مع ناميبيا، بالإضافة إلى المغرب الذي فاز فى مباراتين وألغيت لها مباراة أمام إريتيريا فى مجموعته، وتشير التوقعات إلى فوز المغرب بنقاطها.

منتخب مصر إذا هو أحد منتخبات ثلاثة فازت فى مبارياتها الثلاثة الأولى، هو أيضا ثاني أقوى هجوم في التصفيات برصيد 10 أهداف، خلف كوت ديفوار التي تمكنت من تسجيل 12 هدفا.

يشار إلى أن ثلاثة منتخبات لم تتلقى أهدافا حتى الآن وهم تونس وكوت ديفوار وأنجولا، بينما استقبل المنتخب أول الأهداف في لقاء بوركينا فاسو الأخير.

وفاز المنتخب الوطني علي نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة غينيا بيساو في السابعة مساء اليوم الاثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.