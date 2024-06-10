شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم منتخب مصر أمام غينيا بيساو فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو، والتي تقام باستاد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضم تشكيل منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود تريزيجيه.

ويخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.



