شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للبليارد يحقق 4 ميداليات فى بطولة العرب والبحرين تحصد ذهبية الفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطني للبليارد، المكون من وسام وحيد ومحمد جمال، فى تحقيق 4 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر، والمقامة بالبحرين، حيث فاز المنتخب بميدالية فضية و 3 ميداليات برونزية .

وشارك في البطولة كل من، مصر والإمارات والبحرين والسعودية واليمن والجزائر والاردن وليبيا والكويت.

فيما توج منتخب البحرين للسنوكر المكون من حبيب صباح، منذر البصري، هشام الصقر وخليل بوسيف بالميدالية الذهبية في مسابقة الفرق في ختام منافسات بطولة كأس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر.

وحقق المنتخب البحريني في آخر مسابقات البطولة الفوز على المنتخب العراقي 2/1، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

وفي ختام المنافسات توّج رئيس الاتحاد العربي للبليارد والسنوكر عمرو الخرادلي الفرق الفائزة، وقدّم كأس أعلى معدل للإماراتي خالد كمالي الذي أحرز (132 نقطة)، وتوّج الإماراتي محمود شريف بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة فردي التسع كرات للبليارد، واللبناني مازن برجاوي بالذهبية في مسابقة فردي العشر كرات، والعراقي علي جليل بلقب مسابقات السنوكر، فيما كانت الميداليات الذهبية من نصيب منتخب البحرين.