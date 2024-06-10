شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وعواد وشوبير وشريف على دكة بدلاء منتخب مصر أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، التشكيل الرسمى الذى يخوض به الفراعنة مباراة غينيا بيساو بعد قليل فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضم التشكيل كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، وحمدى فتحى ومروان عطية وزيزو فى الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا -ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - ومحمد شريف.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.