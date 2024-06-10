"حكم تاريخي".. سجن المتهمين بالعنصرية ضد فينيسيوس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: في حكم تاريخي، ولحظة تحول لم يسبق لها مثيلاً في ملف مكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم، حكمت احدى المحاكم الاسبانية بالسجن على المتهمين بممارسة العنصرية ضد اللاعب البرازيلي فينيسيوس لاعب ريال مدريد.

فقد أصدرت محكمة إسبانية، الإثنين، ما وصفته تقارير إعلامية بـ"الحكم التاريخي" على المتهمين بممارسات عنصرية ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، فقد تعرض في آيار (مايو) 2023، لهجوم عنصري، عندما كان ريال مدريد يواجه فالنسيا على ملعب ميستايا".

العقاب بعد أكثر من عام

وبعد أكثر من عام، تمت معاقبة المشجعين الثلاثة، الذين اتهموا بالعنصرية عبر إصدار أصوات القردة من المدرجات، بحكم بالسجن 8 أشهر، حسبما كشفت الصحافة المدريدية، وجاء الحكم بعد إجراءات قضائية معقدة وطويلة، علما أنه أول حكم بالسجن على متهمين بالعنصرية في ملاعب كرة القدم، مما جعل وسائل الإعلام العالمية تصفه بأنه "حكم تاريخي".

وحسب المصدر، كان من الممكن أن يواجه الثلاثة عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرا كحد أقصى، لكنهم استفادوا من تخفيض 4 أشهر بسبب تعاونهم خلال مرحلة التحقيقات.

وسيواجه المدانون أيضا حظرا لمدة عامين من دخول ملاعب كرة القدم بدلا من 3 سنوات، كما سيدفعون التكاليف القانونية، وسيقرؤون بيانا يعتذرون فيه لرابطة الدوري الإسباني وفينيسيوس وريال مدريد.