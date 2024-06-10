بعد تصريحات أنشيلوتي.. ريال مدريد يعلن رسميا موقفه من كأس العالم للأندية 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن موقفه النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة .

وفي وقت سابق، صرح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، لـ صحيفة "II Giornale" الإيطالية، بأن ريال مدريد لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وعبر حساباته الرسمية بمناصت التواصل الاجتماعي، نشر ريال مدريد بيانًا رسميا أعلن فيه مشاركته بشكل رسمي في مونديال كأس العالم للأندية 2025.

وقال نادي ريال مدريد في بيانه:

"يعلن نادي ريال مدريد، أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات التشكيك في مشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2024/2025 المقبل.

لذلك، سيتنافس نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".

يشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيشارك بها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا ومعه أندية صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي.